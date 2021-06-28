Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 621 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.595.000.000 1,55 Ford Otosan 58.426.515.000 9,66 Koç Holding 47.218.421.691 0,95 Bim Mağazalar 37.889.280.000 5,66 Turkcell 37.444.000.000 1,72 Garanti Bankası 34.356.000.000 0,54 ASELSAN 33.972.000.000 1,78 SASA Polyester 32.457.600.000 10,83 Akbank 27.716.000.000 0,44 Türk Telekom 24.360.000.000 2,16 Tüpraş 24.140.410.880 2,30 Şişe Cam 23.739.908.935 1,00 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,35 Coca Cola İçecek 20.069.854.700 2,34 Arçelik 19.785.321.842 1,39 Türk Hava Yolları 19.126.800.000 0,40 Sabancı Holding 18.526.867.693 0,48 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,36 Gübre Fabrikaları 17.985.900.000 13,34 Koza Altın 17.796.750.000 2,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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