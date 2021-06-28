Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 621 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.595.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|58.426.515.000
|9,66
|Koç Holding
|47.218.421.691
|0,95
|Bim Mağazalar
|37.889.280.000
|5,66
|Turkcell
|37.444.000.000
|1,72
|Garanti Bankası
|34.356.000.000
|0,54
|ASELSAN
|33.972.000.000
|1,78
|SASA Polyester
|32.457.600.000
|10,83
|Akbank
|27.716.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,16
|Tüpraş
|24.140.410.880
|2,30
|Şişe Cam
|23.739.908.935
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,35
|Coca Cola İçecek
|20.069.854.700
|2,34
|Arçelik
|19.785.321.842
|1,39
|Türk Hava Yolları
|19.126.800.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.526.867.693
|0,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|17.985.900.000
|13,34
|Koza Altın
|17.796.750.000
|2,16
Kaynak: AA
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