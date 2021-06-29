Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 600 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.510.000.000 1,52 Ford Otosan 58.672.152.000 9,70 Koç Holding 46.888.754.944 0,94 Bim Mağazalar 38.071.440.000 5,69 Turkcell 36.278.000.000 1,67 Garanti Bankası 34.230.000.000 0,54 ASELSAN 33.721.200.000 1,76 SASA Polyester 31.628.800.000 10,56 Akbank 27.612.000.000 0,44 Türk Telekom 23.800.000.000 2,11 Tüpraş 23.777.303.040 2,26 Şişe Cam 23.402.955.389 0,98 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,35 Arçelik 19.663.690.766 1,38 Coca Cola İçecek 19.624.705.831 2,29 Türk Hava Yolları 18.505.800.000 0,39 Sabancı Holding 18.282.019.222 0,47 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,36 Koza Altın 17.507.000.000 2,13 Gübre Fabrikaları 17.484.900.000 12,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu

John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu

Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı

Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu

Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı

Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih