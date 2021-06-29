Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 618 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.945.000.000
|1,56
|Ford Otosan
|59.865.246.000
|9,90
|Koç Holding
|47.700.242.321
|0,96
|Bim Mağazalar
|38.435.760.000
|5,74
|Turkcell
|36.300.000.000
|1,67
|Garanti Bankası
|34.650.000.000
|0,54
|ASELSAN
|34.222.800.000
|1,79
|SASA Polyester
|31.673.600.000
|10,57
|Akbank
|27.664.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.927.554.560
|2,28
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|2,11
|Şişe Cam
|23.709.276.795
|0,99
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Arçelik
|19.893.438.355
|1,40
|Coca Cola İçecek
|19.713.735.605
|2,30
|Türk Hava Yolları
|18.478.200.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.445.251.536
|0,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Koza Altın
|17.873.000.000
|2,17
|Gübre Fabrikaları
|17.835.600.000
|13,22
Kaynak: AA
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