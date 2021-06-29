Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 618 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.945.000.000 1,56 Ford Otosan 59.865.246.000 9,90 Koç Holding 47.700.242.321 0,96 Bim Mağazalar 38.435.760.000 5,74 Turkcell 36.300.000.000 1,67 Garanti Bankası 34.650.000.000 0,54 ASELSAN 34.222.800.000 1,79 SASA Polyester 31.673.600.000 10,57 Akbank 27.664.000.000 0,44 Tüpraş 23.927.554.560 2,28 Türk Telekom 23.870.000.000 2,11 Şişe Cam 23.709.276.795 0,99 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,35 Arçelik 19.893.438.355 1,40 Coca Cola İçecek 19.713.735.605 2,30 Türk Hava Yolları 18.478.200.000 0,39 Sabancı Holding 18.445.251.536 0,48 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,36 Koza Altın 17.873.000.000 2,17 Gübre Fabrikaları 17.835.600.000 13,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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