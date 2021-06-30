Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 622 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.595.000.000 1,55 Ford Otosan 59.409.063.000 9,82 Koç Holding 47.193.062.711 0,95 Bim Mağazalar 38.253.600.000 5,72 Turkcell 35.882.000.000 1,65 Garanti Bankası 35.028.000.000 0,55 ASELSAN 33.835.200.000 1,77 SASA Polyester 31.539.200.000 10,53 Akbank 27.560.000.000 0,44 Tüpraş 23.990.159.360 2,28 Şişe Cam 23.586.748.233 0,99 Türk Telekom 23.415.000.000 2,07 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,35 Arçelik 20.015.069.432 1,40 Coca Cola İçecek 19.904.513.692 2,32 Türk Hava Yolları 18.492.000.000 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,36 Sabancı Holding 18.343.231.340 0,48 Koza Altın 17.918.750.000 2,18 Gübre Fabrikaları 17.685.300.000 13,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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