Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 608 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.000.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|59.724.882.000
|9,87
|Koç Holding
|46.483.011.256
|0,93
|Bim Mağazalar
|37.737.480.000
|5,64
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,63
|Garanti Bankası
|34.860.000.000
|0,55
|ASELSAN
|33.561.600.000
|1,75
|SASA Polyester
|30.441.600.000
|10,16
|Akbank
|27.456.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.727.219.200
|2,26
|Şişe Cam
|23.402.955.389
|0,98
|Türk Telekom
|23.240.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,34
|Arçelik
|20.136.700.509
|1,41
|Coca Cola İçecek
|19.777.328.301
|2,31
|Türk Hava Yolları
|18.450.600.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Sabancı Holding
|18.139.190.947
|0,47
|Koza Altın
|17.857.750.000
|2,17
|Gübre Fabrikaları
|17.217.700.000
|12,77
Kaynak: AA
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