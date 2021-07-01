Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 624 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.560.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|60.742.521.000
|10,04
|Enka İnşaat
|52.920.000.000
|0,95
|Koç Holding
|47.066.267.808
|0,95
|Bim Mağazalar
|37.950.000.000
|5,67
|Turkcell
|35.970.000.000
|1,66
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,55
|ASELSAN
|33.744.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|31.024.000.000
|10,35
|Akbank
|27.716.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.877.470.720
|2,27
|Şişe Cam
|23.648.012.514
|0,99
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,35
|Türk Telekom
|22.890.000.000
|2,03
|Arçelik
|20.244.817.022
|1,42
|Coca Cola İçecek
|19.675.579.988
|2,29
|Türk Hava Yolları
|18.547.200.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,36
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,48
|Koza Altın
|18.101.750.000
|2,20
Kaynak: AA
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