Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 629 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.105.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|60.707.430.000
|10,04
|Enka İnşaat
|53.032.000.000
|0,95
|Koç Holding
|46.990.190.867
|0,94
|Bim Mağazalar
|37.585.680.000
|5,62
|Turkcell
|35.728.000.000
|1,64
|Garanti Bankası
|35.490.000.000
|0,56
|ASELSAN
|33.926.400.000
|1,77
|SASA Polyester
|31.001.600.000
|10,35
|Akbank
|27.976.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.077.806.080
|2,29
|Şişe Cam
|23.770.541.076
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,35
|Türk Telekom
|22.610.000.000
|2,00
|Arçelik
|20.163.729.637
|1,41
|Coca Cola İçecek
|19.561.113.136
|2,28
|Türk Hava Yolları
|18.975.000.000
|0,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,36
|Sabancı Holding
|18.179.999.025
|0,47
|Koza Altın
|18.071.250.000
|2,20
Kaynak: AA
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