Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 644 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.035.000.000 1,54 Ford Otosan 60.672.339.000 10,03 Enka İnşaat 51.128.000.000 0,91 Koç Holding 49.931.832.605 1,00 Bim Mağazalar 37.798.200.000 5,65 Garanti Bankası 35.700.000.000 0,56 Turkcell 35.178.000.000 1,62 ASELSAN 34.063.200.000 1,78 SASA Polyester 32.860.800.000 10,97 Akbank 27.872.000.000 0,44 Tüpraş 24.090.327.040 2,29 Şişe Cam 23.709.276.795 0,99 İş Bankası (C) 23.264.844.900 0,35 Türk Telekom 22.925.000.000 2,03 Arçelik 22.150.370.560 1,55 Coca Cola İçecek 20.031.699.083 2,33 Türk Hava Yolları 19.375.200.000 0,40 Sabancı Holding 18.934.948.480 0,49 Yapı ve Kredi Bankası 18.583.512.825 0,37 Gübre Fabrikaları 17.468.200.000 12,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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