Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 649 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.770.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|61.058.340.000
|10,10
|Enka İnşaat
|50.904.000.000
|0,91
|Koç Holding
|49.957.191.585
|1,00
|Bim Mağazalar
|38.010.720.000
|5,68
|Garanti Bankası
|36.288.000.000
|0,57
|Turkcell
|35.222.000.000
|1,62
|ASELSAN
|34.268.400.000
|1,79
|SASA Polyester
|33.084.800.000
|11,04
|Akbank
|28.288.000.000
|0,45
|Tüpraş
|24.440.913.920
|2,32
|Şişe Cam
|23.739.908.935
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.624.842.500
|0,35
|Türk Telekom
|23.030.000.000
|2,04
|Arçelik
|22.339.574.457
|1,57
|Coca Cola İçecek
|19.942.669.309
|2,32
|Türk Hava Yolları
|19.485.600.000
|0,41
|Sabancı Holding
|19.159.392.912
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.836.924.363
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|17.384.700.000
|12,89
Kaynak: AA
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