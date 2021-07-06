Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 644 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.070.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|59.689.791.000
|9,87
|Enka İnşaat
|50.848.000.000
|0,91
|Koç Holding
|49.678.242.800
|1,00
|Bim Mağazalar
|37.828.560.000
|5,65
|Garanti Bankası
|36.162.000.000
|0,57
|Turkcell
|35.222.000.000
|1,62
|ASELSAN
|33.789.600.000
|1,77
|SASA Polyester
|32.368.000.000
|10,80
|Akbank
|27.924.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.077.806.080
|2,29
|Şişe Cam
|23.770.541.076
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.489.843.400
|0,35
|Türk Telekom
|23.135.000.000
|2,05
|Arçelik
|22.150.370.560
|1,55
|Coca Cola İçecek
|20.095.291.778
|2,34
|Türk Hava Yolları
|19.154.400.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.955.352.519
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.752.453.850
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|17.201.000.000
|12,75
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi