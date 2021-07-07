Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla1 trilyon 653 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.825.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|60.567.066.000
|10,01
|Enka İnşaat
|50.904.000.000
|0,91
|Koç Holding
|49.982.550.566
|1,00
|Bim Mağazalar
|38.283.960.000
|5,72
|Garanti Bankası
|36.750.000.000
|0,58
|Turkcell
|35.486.000.000
|1,63
|ASELSAN
|34.063.200.000
|1,78
|SASA Polyester
|32.323.200.000
|10,79
|Akbank
|27.976.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.278.141.440
|2,31
|Şişe Cam
|23.923.701.779
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Türk Telekom
|23.205.000.000
|2,05
|Arçelik
|22.231.457.945
|1,56
|Coca Cola İçecek
|20.209.758.630
|2,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.174.806.415
|0,38
|Türk Hava Yolları
|19.168.200.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.894.140.401
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.251.100.000
|12,79
Kaynak: AA
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