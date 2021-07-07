Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 650 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.105.000.000 1,54 Ford Otosan 60.917.976.000 10,07 Enka İnşaat 50.680.000.000 0,91 Koç Holding 49.957.191.585 1,00 Bim Mağazalar 38.010.720.000 5,68 Garanti Bankası 36.666.000.000 0,58 Turkcell 35.596.000.000 1,64 ASELSAN 33.903.600.000 1,77 SASA Polyester 32.368.000.000 10,80 Akbank 27.976.000.000 0,44 Tüpraş 24.127.889.920 2,30 Şişe Cam 23.984.966.060 1,01 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,36 Türk Telekom 23.205.000.000 2,05 Arçelik 22.461.205.534 1,58 Coca Cola İçecek 20.247.914.247 2,36 Yapı ve Kredi Bankası 19.259.276.928 0,38 Türk Hava Yolları 19.113.000.000 0,40 Sabancı Holding 18.812.524.244 0,49 Gübre Fabrikaları 17.334.600.000 12,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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