Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 650 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.105.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|60.917.976.000
|10,07
|Enka İnşaat
|50.680.000.000
|0,91
|Koç Holding
|49.957.191.585
|1,00
|Bim Mağazalar
|38.010.720.000
|5,68
|Garanti Bankası
|36.666.000.000
|0,58
|Turkcell
|35.596.000.000
|1,64
|ASELSAN
|33.903.600.000
|1,77
|SASA Polyester
|32.368.000.000
|10,80
|Akbank
|27.976.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.127.889.920
|2,30
|Şişe Cam
|23.984.966.060
|1,01
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Türk Telekom
|23.205.000.000
|2,05
|Arçelik
|22.461.205.534
|1,58
|Coca Cola İçecek
|20.247.914.247
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.259.276.928
|0,38
|Türk Hava Yolları
|19.113.000.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.812.524.244
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.334.600.000
|12,85
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi