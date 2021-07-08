Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 632 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.460.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|60.672.339.000
|10,03
|Enka İnşaat
|51.296.000.000
|0,92
|Koç Holding
|50.083.986.488
|1,01
|Bim Mağazalar
|37.858.920.000
|5,66
|Garanti Bankası
|35.952.000.000
|0,56
|Turkcell
|35.046.000.000
|1,61
|ASELSAN
|33.630.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|31.561.600.000
|10,53
|Akbank
|27.664.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.852.428.800
|2,27
|İş Bankası (C)
|23.849.841.000
|0,36
|Şişe Cam
|23.525.483.951
|0,99
|Türk Telekom
|23.030.000.000
|2,04
|Arçelik
|22.285.516.201
|1,56
|Coca Cola İçecek
|20.247.914.247
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,37
|Türk Hava Yolları
|18.850.800.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.669.695.969
|0,48
|Gübre Fabrikaları
|17.000.600.000
|12,61
Kaynak: AA
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