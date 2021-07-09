Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 632 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.720.000.000 1,53 Ford Otosan 60.882.885.000 10,07 Enka İnşaat 50.736.000.000 0,91 Koç Holding 50.312.217.312 1,01 Bim Mağazalar 38.101.800.000 5,69 Garanti Bankası 35.742.000.000 0,56 Turkcell 34.914.000.000 1,61 ASELSAN 33.584.400.000 1,76 SASA Polyester 31.225.600.000 10,42 Akbank 27.612.000.000 0,44 Tüpraş 23.965.117.440 2,28 İş Bankası (C) 23.669.842.200 0,36 Şişe Cam 23.525.483.951 0,99 Türk Telekom 22.855.000.000 2,02 Arçelik 22.339.574.457 1,57 Coca Cola İçecek 20.197.040.091 2,35 Yapı ve Kredi Bankası 19.174.806.415 0,38 Türk Hava Yolları 18.823.200.000 0,39 Sabancı Holding 18.526.867.693 0,48 Gübre Fabrikaları 16.850.300.000 12,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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