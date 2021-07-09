Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 633 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.175.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|61.198.704.000
|10,12
|Enka İnşaat
|50.680.000.000
|0,91
|Koç Holding
|50.464.371.195
|1,01
|Bim Mağazalar
|38.405.400.000
|5,74
|Garanti Bankası
|35.826.000.000
|0,56
|Turkcell
|35.244.000.000
|1,62
|ASELSAN
|33.744.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|31.001.600.000
|10,35
|Akbank
|27.664.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.190.494.720
|2,30
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Şişe Cam
|23.648.012.514
|0,99
|Türk Telekom
|23.065.000.000
|2,04
|Arçelik
|22.109.826.868
|1,55
|Coca Cola İçecek
|20.336.944.021
|2,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.259.276.928
|0,38
|Türk Hava Yolları
|18.726.600.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,48
|Gübre Fabrikaları
|17.000.600.000
|12,61
Kaynak: AA
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