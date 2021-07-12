Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 626 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.365.000.000 1,57 Ford Otosan 60.812.703.000 10,05 Koç Holding 50.210.781.390 1,01 Enka İnşaat 49.672.000.000 0,89 Bim Mağazalar 37.980.360.000 5,67 Garanti Bankası 36.582.000.000 0,57 Turkcell 34.738.000.000 1,60 ASELSAN 33.493.200.000 1,75 SASA Polyester 30.486.400.000 10,18 Akbank 27.924.000.000 0,44 Tüpraş 24.102.848.000 2,29 İş Bankası (C) 23.939.840.400 0,36 Şişe Cam 23.372.323.249 0,98 Türk Telekom 22.820.000.000 2,02 Arçelik 21.812.506.457 1,53 Coca Cola İçecek 20.349.662.560 2,37 Yapı ve Kredi Bankası 19.343.747.440 0,38 Türk Hava Yolları 18.602.400.000 0,39 Sabancı Holding 18.547.271.733 0,48 Gübre Fabrikaları 16.506.280.000 12,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi

'Yok artık' denilecek her çirkinliği yaptılar! Yıldız futbolcu Rashford'a mide bulandırıcı saldırı

Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu

Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş

İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş

Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar