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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

12.07.2021 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 602 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 602 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik63.665.000.0001,55
Ford Otosan60.602.157.00010,02
Enka İnşaat50.120.000.0000,90
Koç Holding49.475.370.9560,99
Bim Mağazalar37.221.360.0005,56
Garanti Bankası36.288.000.0000,57
Turkcell34.474.000.0001,59
ASELSAN32.877.600.0001,72
SASA Polyester29.635.200.0009,89
Akbank27.508.000.0000,44
İş Bankası (C)23.714.841.9000,36
Tüpraş23.664.614.4002,25
Şişe Cam23.280.426.8270,98
Türk Telekom22.435.000.0001,99
Arçelik21.839.535.5861,53
Coca Cola İçecek20.095.291.7782,34
Yapı ve Kredi Bankası19.174.806.4150,38
Türk Hava Yolları18.271.200.0000,38
Sabancı Holding18.241.211.1430,47
Gübre Fabrikaları16.359.320.00012,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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