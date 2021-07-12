Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 602 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.665.000.000 1,55 Ford Otosan 60.602.157.000 10,02 Enka İnşaat 50.120.000.000 0,90 Koç Holding 49.475.370.956 0,99 Bim Mağazalar 37.221.360.000 5,56 Garanti Bankası 36.288.000.000 0,57 Turkcell 34.474.000.000 1,59 ASELSAN 32.877.600.000 1,72 SASA Polyester 29.635.200.000 9,89 Akbank 27.508.000.000 0,44 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,36 Tüpraş 23.664.614.400 2,25 Şişe Cam 23.280.426.827 0,98 Türk Telekom 22.435.000.000 1,99 Arçelik 21.839.535.586 1,53 Coca Cola İçecek 20.095.291.778 2,34 Yapı ve Kredi Bankası 19.174.806.415 0,38 Türk Hava Yolları 18.271.200.000 0,38 Sabancı Holding 18.241.211.143 0,47 Gübre Fabrikaları 16.359.320.000 12,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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