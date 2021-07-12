Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 602 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.665.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|60.602.157.000
|10,02
|Enka İnşaat
|50.120.000.000
|0,90
|Koç Holding
|49.475.370.956
|0,99
|Bim Mağazalar
|37.221.360.000
|5,56
|Garanti Bankası
|36.288.000.000
|0,57
|Turkcell
|34.474.000.000
|1,59
|ASELSAN
|32.877.600.000
|1,72
|SASA Polyester
|29.635.200.000
|9,89
|Akbank
|27.508.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Tüpraş
|23.664.614.400
|2,25
|Şişe Cam
|23.280.426.827
|0,98
|Türk Telekom
|22.435.000.000
|1,99
|Arçelik
|21.839.535.586
|1,53
|Coca Cola İçecek
|20.095.291.778
|2,34
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.174.806.415
|0,38
|Türk Hava Yolları
|18.271.200.000
|0,38
|Sabancı Holding
|18.241.211.143
|0,47
|Gübre Fabrikaları
|16.359.320.000
|12,13
Kaynak: AA
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