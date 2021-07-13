Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 595 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.895.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|59.619.609.000
|9,86
|Koç Holding
|50.210.781.390
|1,01
|Enka İnşaat
|49.728.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|37.524.960.000
|5,61
|Garanti Bankası
|36.036.000.000
|0,57
|Turkcell
|34.518.000.000
|1,59
|ASELSAN
|32.695.200.000
|1,71
|SASA Polyester
|29.568.000.000
|9,87
|Akbank
|27.560.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.664.614.400
|2,25
|İş Bankası (C)
|23.624.842.500
|0,35
|Şişe Cam
|23.372.323.249
|0,98
|Türk Telekom
|22.610.000.000
|2,00
|Arçelik
|22.001.710.355
|1,54
|Coca Cola İçecek
|19.955.387.848
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.921.394.876
|0,37
|Sabancı Holding
|18.282.019.222
|0,47
|Türk Hava Yolları
|18.229.800.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.118.840.000
|11,95
Kaynak: AA
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