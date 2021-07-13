Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 595 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.895.000.000 1,53 Ford Otosan 59.619.609.000 9,86 Koç Holding 50.210.781.390 1,01 Enka İnşaat 49.728.000.000 0,89 Bim Mağazalar 37.524.960.000 5,61 Garanti Bankası 36.036.000.000 0,57 Turkcell 34.518.000.000 1,59 ASELSAN 32.695.200.000 1,71 SASA Polyester 29.568.000.000 9,87 Akbank 27.560.000.000 0,44 Tüpraş 23.664.614.400 2,25 İş Bankası (C) 23.624.842.500 0,35 Şişe Cam 23.372.323.249 0,98 Türk Telekom 22.610.000.000 2,00 Arçelik 22.001.710.355 1,54 Coca Cola İçecek 19.955.387.848 2,33 Yapı ve Kredi Bankası 18.921.394.876 0,37 Sabancı Holding 18.282.019.222 0,47 Türk Hava Yolları 18.229.800.000 0,38 Gübre Fabrikaları 16.118.840.000 11,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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