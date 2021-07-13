Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 588 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.720.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|59.233.608.000
|9,79
|Koç Holding
|49.931.832.605
|1,00
|Enka İnşaat
|49.280.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|37.160.640.000
|5,55
|Garanti Bankası
|35.490.000.000
|0,56
|Turkcell
|34.562.000.000
|1,59
|ASELSAN
|32.421.600.000
|1,70
|SASA Polyester
|31.740.800.000
|10,59
|Akbank
|27.248.000.000
|0,43
|Tüpraş
|23.539.404.800
|2,24
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,35
|Şişe Cam
|23.127.266.124
|0,97
|Türk Telekom
|22.365.000.000
|1,98
|Arçelik
|21.853.050.150
|1,53
|Coca Cola İçecek
|19.980.824.926
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.174.806.415
|0,38
|Sabancı Holding
|18.118.786.907
|0,47
|Türk Hava Yolları
|18.078.000.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.199.000.000
|12,01
Kaynak: AA
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