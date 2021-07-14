Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 610 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.295.000.000
|1,57
|Ford Otosan
|60.707.430.000
|10,04
|Koç Holding
|50.920.832.844
|1,02
|Enka İnşaat
|50.512.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|37.282.080.000
|5,57
|Garanti Bankası
|35.616.000.000
|0,56
|Turkcell
|34.738.000.000
|1,60
|SASA Polyester
|33.577.600.000
|11,21
|ASELSAN
|32.809.200.000
|1,72
|Akbank
|27.664.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,36
|Tüpraş
|23.652.093.440
|2,25
|Şişe Cam
|23.311.058.967
|0,98
|Türk Telekom
|22.540.000.000
|2,00
|Arçelik
|22.136.855.996
|1,55
|Coca Cola İçecek
|20.286.069.865
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,39
|Sabancı Holding
|18.424.847.497
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.147.000.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.659.920.000
|12,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi