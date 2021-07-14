Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 616 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.665.000.000 1,55 Ford Otosan 61.584.705.000 10,18 Koç Holding 51.225.140.610 1,03 Enka İnşaat 50.736.000.000 0,91 Bim Mağazalar 37.464.240.000 5,60 Garanti Bankası 35.406.000.000 0,56 SASA Polyester 34.899.200.000 11,65 Turkcell 34.628.000.000 1,59 ASELSAN 33.014.400.000 1,73 Akbank 27.508.000.000 0,44 Tüpraş 23.789.824.000 2,26 İş Bankası (C) 23.669.842.200 0,36 Şişe Cam 23.280.426.827 0,98 Türk Telekom 22.540.000.000 2,00 Arçelik 22.096.312.304 1,55 Coca Cola İçecek 20.286.069.865 2,36 Yapı ve Kredi Bankası 19.597.158.979 0,39 Sabancı Holding 18.322.827.300 0,47 Türk Hava Yolları 18.050.400.000 0,38 Gübre Fabrikaları 16.883.700.000 12,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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