Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 617 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.070.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|60.602.157.000
|10,02
|Koç Holding
|50.819.396.922
|1,02
|Enka İnşaat
|50.288.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|37.585.680.000
|5,62
|SASA Polyester
|35.481.600.000
|11,84
|Garanti Bankası
|35.280.000.000
|0,55
|Turkcell
|34.562.000.000
|1,59
|ASELSAN
|33.014.400.000
|1,73
|Akbank
|27.404.000.000
|0,43
|Tüpraş
|23.689.656.320
|2,25
|İş Bankası (C)
|23.489.843.400
|0,35
|Şişe Cam
|23.157.898.265
|0,97
|Türk Telekom
|22.540.000.000
|2,00
|Arçelik
|22.488.234.662
|1,58
|Coca Cola İçecek
|20.413.255.256
|2,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.428.217.953
|0,38
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.147.000.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.533.000.000
|12,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi