Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 616 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.350.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|60.286.338.000
|9,97
|Koç Holding
|50.717.961.000
|1,02
|Enka İnşaat
|50.232.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|37.494.600.000
|5,60
|Garanti Bankası
|35.070.000.000
|0,55
|Turkcell
|34.364.000.000
|1,58
|SASA Polyester
|33.958.400.000
|11,33
|ASELSAN
|32.968.800.000
|1,72
|Akbank
|27.248.000.000
|0,43
|Tüpraş
|23.727.219.200
|2,26
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,35
|Şişe Cam
|23.096.633.984
|0,97
|Arçelik
|22.582.836.611
|1,58
|Türk Telekom
|22.295.000.000
|1,97
|Coca Cola İçecek
|20.502.285.029
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.428.217.953
|0,38
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.050.400.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.539.680.000
|12,26
Kaynak: AA
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