Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 612 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 62.720.000.000 Ford Otosan 59.619.609.000 Enka İnşaat 50.400.000.000 Koç Holding 50.033.268.527 Bim Mağazalar 37.099.920.000 Garanti Bankası 34.734.000.000 Turkcell 33.550.000.000 Sasa Polyester 33.488.000.000 Aselsan 32.968.800.000 Akbank 26.832.000.000 Tüpraş 23.489.320.960 İş Bankası (C) 22.994.846.700 Şişe Cam 22.820.944.718 Arçelik 22.109.826.868 Türk Telekom 22.085.000.000 Coca Cola İçecek 20.642.188.959 Yapı ve Kredi Bank. 19.174.806.415 Sabancı Holding 18.322.827.300 Türk Hava Yolları 17.567.400.000 Gübre Fabrik. 16.279.160.000 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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