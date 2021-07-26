Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 611 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.525.000.000 1,55 Ford Otosan 59.830.155.000 9,89 Enka İnşaat 50.904.000.000 0,91 Koç Holding 50.286.858.331 1,01 Bim Mağazalar 37.251.720.000 5,57 Garanti Bankası 34.062.000.000 0,53 Sasa Polyester 33.846.400.000 11,30 Turkcell 33.264.000.000 1,53 ASELSAN 32.946.000.000 1,72 Akbank 26.624.000.000 0,42 Tüpraş 23.126.213.120 2,20 İş Bankası (C) 22.904.847.300 0,34 Şişe Cam 22.698.416.156 0,95 Türk Telekom 22.015.000.000 1,95 Arçelik 21.920.622.970 1,54 Coca Cola İçecek 21.061.900.750 2,45 Yapı ve Kredi Bank. 19.174.806.415 0,38 Sabancı Holding 18.567.675.772 0,48 Türk Hava Yolları 17.139.600.000 0,36 Gübre Fabrik. 16.653.240.000 12,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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