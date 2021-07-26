Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 606 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.140.000.000 1,54 Ford Otosan 59.373.972.000 9,82 Enka İnşaat 51.184.000.000 0,92 Koç Holding 49.881.114.644 1,00 Bim Mağazalar 37.342.800.000 5,58 Garanti Bankası 34.230.000.000 0,54 Turkcell 33.418.000.000 1,54 Sasa Polyester 33.241.600.000 11,09 Aselsan 33.219.600.000 1,74 Akbank 26.676.000.000 0,42 Tüpraş 23.051.087.360 2,19 Şişe Cam 22.851.576.859 0,96 İş Bankası (C) 22.814.847.900 0,34 Arçelik 21.988.195.791 1,54 Türk Telekom 21.910.000.000 1,94 Coca Cola İçecek 21.100.056.367 2,46 Yapı ve Kredi Bank. 19.090.335.902 0,38 Sabancı Holding 18.486.059.615 0,48 Türk Hava Yolları 16.987.800.000 0,36 Gübre Fabrik. 16.259.120.000 12,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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