Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 606 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.140.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|59.373.972.000
|9,82
|Enka İnşaat
|51.184.000.000
|0,92
|Koç Holding
|49.881.114.644
|1,00
|Bim Mağazalar
|37.342.800.000
|5,58
|Garanti Bankası
|34.230.000.000
|0,54
|Turkcell
|33.418.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|33.241.600.000
|11,09
|Aselsan
|33.219.600.000
|1,74
|Akbank
|26.676.000.000
|0,42
|Tüpraş
|23.051.087.360
|2,19
|Şişe Cam
|22.851.576.859
|0,96
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,34
|Arçelik
|21.988.195.791
|1,54
|Türk Telekom
|21.910.000.000
|1,94
|Coca Cola İçecek
|21.100.056.367
|2,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.090.335.902
|0,38
|Sabancı Holding
|18.486.059.615
|0,48
|Türk Hava Yolları
|16.987.800.000
|0,36
|Gübre Fabrik.
|16.259.120.000
|12,06
Kaynak: AA
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