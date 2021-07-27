Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 610 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.490.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|58.812.516.000
|9,72
|Enka İnşaat
|51.912.000.000
|0,93
|Koç Holding
|49.475.370.956
|0,99
|Bim Mağazalar
|37.130.280.000
|5,55
|Garanti Bankası
|34.230.000.000
|0,54
|Sasa Polyester
|33.689.600.000
|11,24
|Turkcell
|33.330.000.000
|1,53
|Aselsan
|33.265.200.000
|1,74
|Akbank
|26.468.000.000
|0,42
|Tüpraş
|22.888.314.880
|2,18
|İş Bankası (C)
|22.769.848.200
|0,34
|Şişe Cam
|22.667.784.016
|0,95
|Arçelik
|21.934.137.534
|1,54
|Türk Telekom
|21.840.000.000
|1,93
|Coca Cola İçecek
|21.201.804.680
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.921.394.876
|0,37
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.029.200.000
|0,36
|Gübre Fabrik.
|16.145.560.000
|11,97
Kaynak: AA
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