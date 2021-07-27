Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 614 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.680.000.000 1,58 Ford Otosan 59.409.063.000 9,82 Enka İnşaat 52.304.000.000 0,94 Koç Holding 50.134.704.449 1,01 Bim Mağazalar 37.494.600.000 5,60 Garanti Bankası 34.440.000.000 0,54 Aselsan 33.652.800.000 1,76 Turkcell 33.550.000.000 1,54 Sasa Polyester 33.084.800.000 11,04 Akbank 26.728.000.000 0,42 Tüpraş 23.126.213.120 2,20 İş Bankası (C) 23.084.846.100 0,35 Şişe Cam 22.943.473.281 0,96 Arçelik 22.028.739.483 1,55 Türk Telekom 22.015.000.000 1,95 Coca Cola İçecek 21.189.086.141 2,47 Yapı ve Kredi Bank. 19.174.806.415 0,38 Sabancı Holding 18.955.352.519 0,49 Türk Hava Yolları 17.319.000.000 0,36 Gübre Fabrik. 16.633.200.000 12,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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