Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 614 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.680.000.000
|1,58
|Ford Otosan
|59.409.063.000
|9,82
|Enka İnşaat
|52.304.000.000
|0,94
|Koç Holding
|50.134.704.449
|1,01
|Bim Mağazalar
|37.494.600.000
|5,60
|Garanti Bankası
|34.440.000.000
|0,54
|Aselsan
|33.652.800.000
|1,76
|Turkcell
|33.550.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|33.084.800.000
|11,04
|Akbank
|26.728.000.000
|0,42
|Tüpraş
|23.126.213.120
|2,20
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,35
|Şişe Cam
|22.943.473.281
|0,96
|Arçelik
|22.028.739.483
|1,55
|Türk Telekom
|22.015.000.000
|1,95
|Coca Cola İçecek
|21.189.086.141
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.174.806.415
|0,38
|Sabancı Holding
|18.955.352.519
|0,49
|Türk Hava Yolları
|17.319.000.000
|0,36
|Gübre Fabrik.
|16.633.200.000
|12,33
Kaynak: AA
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