Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 623 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.100.000.000 1,59 Ford Otosan 60.005.610.000 9,92 Enka İnşaat 52.808.000.000 0,94 Koç Holding 50.717.961.000 1,02 Bim Mağazalar 37.433.880.000 5,59 Garanti Bankası 34.650.000.000 0,54 Turkcell 33.748.000.000 1,55 Aselsan 33.744.000.000 1,76 Sasa Polyester 33.062.400.000 11,04 Akbank 26.832.000.000 0,43 Tüpraş 23.226.380.800 2,21 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,35 Şişe Cam 23.096.633.984 0,97 Türk Telekom 22.330.000.000 1,98 Arçelik 22.096.312.304 1,55 Coca Cola İçecek 20.960.152.437 2,44 Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,38 Sabancı Holding 19.057.372.716 0,49 Türk Hava Yolları 17.291.400.000 0,36 Gübre Fabrik. 16.750.100.000 12,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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