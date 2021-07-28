Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 623 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.100.000.000
|1,59
|Ford Otosan
|60.005.610.000
|9,92
|Enka İnşaat
|52.808.000.000
|0,94
|Koç Holding
|50.717.961.000
|1,02
|Bim Mağazalar
|37.433.880.000
|5,59
|Garanti Bankası
|34.650.000.000
|0,54
|Turkcell
|33.748.000.000
|1,55
|Aselsan
|33.744.000.000
|1,76
|Sasa Polyester
|33.062.400.000
|11,04
|Akbank
|26.832.000.000
|0,43
|Tüpraş
|23.226.380.800
|2,21
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Şişe Cam
|23.096.633.984
|0,97
|Türk Telekom
|22.330.000.000
|1,98
|Arçelik
|22.096.312.304
|1,55
|Coca Cola İçecek
|20.960.152.437
|2,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,38
|Sabancı Holding
|19.057.372.716
|0,49
|Türk Hava Yolları
|17.291.400.000
|0,36
|Gübre Fabrik.
|16.750.100.000
|12,42
Kaynak: AA
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