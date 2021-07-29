Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 644 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 70.000.000.000 1,71 Ford Otosan 59.970.519.000 9,92 Koç Holding 52.239.499.830 1,05 Enka İnşaat 52.192.000.000 0,93 Bim Mağazalar 38.466.120.000 5,75 Garanti Bankası 35.028.000.000 0,52 Aselsan 34.792.800.000 1,82 Turkcell 34.122.000.000 1,57 Sasa Polyester 32.860.800.000 10,97 Akbank 27.092.000.000 0,40 Tüpraş 23.564.446.720 2,24 Şişe Cam 23.464.219.670 0,98 İş Bankası (C) 23.399.844.000 0,35 Arçelik 22.609.865.739 1,59 Türk Telekom 22.575.000.000 2,00 Coca Cola İçecek 21.532.486.696 2,51 Yapı ve Kredi Bank. 19.512.688.466 0,38 Sabancı Holding 19.302.221.187 0,50 Türk Hava Yolları 17.636.400.000 0,37 Gübre Fabrik. 16.646.560.000 12,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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