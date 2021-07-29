Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 644 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.000.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|59.970.519.000
|9,92
|Koç Holding
|52.239.499.830
|1,05
|Enka İnşaat
|52.192.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|38.466.120.000
|5,75
|Garanti Bankası
|35.028.000.000
|0,52
|Aselsan
|34.792.800.000
|1,82
|Turkcell
|34.122.000.000
|1,57
|Sasa Polyester
|32.860.800.000
|10,97
|Akbank
|27.092.000.000
|0,40
|Tüpraş
|23.564.446.720
|2,24
|Şişe Cam
|23.464.219.670
|0,98
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,35
|Arçelik
|22.609.865.739
|1,59
|Türk Telekom
|22.575.000.000
|2,00
|Coca Cola İçecek
|21.532.486.696
|2,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.512.688.466
|0,38
|Sabancı Holding
|19.302.221.187
|0,50
|Türk Hava Yolları
|17.636.400.000
|0,37
|Gübre Fabrik.
|16.646.560.000
|12,34
Kaynak: AA
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