Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 638 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 70.140.000.000 1,71 Ford Otosan 59.689.791.000 9,87 Enka İnşaat 52.416.000.000 0,94 Koç Holding 51.884.474.103 1,04 Bim Mağazalar 37.950.000.000 5,67 Aselsan 35.271.600.000 1,84 Garanti Bankası 35.070.000.000 0,52 Turkcell 33.286.000.000 1,53 Sasa Polyester 32.390.400.000 10,81 Akbank 27.144.000.000 0,40 Tüpraş 23.627.051.520 2,25 İş Bankası (C) 23.399.844.000 0,35 Şişe Cam 23.188.530.405 0,97 Türk Telekom 22.575.000.000 2,00 Arçelik 22.326.059.893 1,57 Coca Cola İçecek 21.557.923.775 2,51 Yapı ve Kredi Bank. 19.681.629.492 0,39 Sabancı Holding 19.098.180.794 0,49 Türk Hava Yolları 17.595.000.000 0,37 Gübre Fabrik. 16.399.400.000 12,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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