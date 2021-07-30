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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

30.07.2021 13:54
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 638 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 638 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik70.140.000.0001,71
Ford Otosan59.689.791.0009,87
Enka İnşaat52.416.000.0000,94
Koç Holding51.884.474.1031,04
Bim Mağazalar37.950.000.0005,67
Aselsan35.271.600.0001,84
Garanti Bankası35.070.000.0000,52
Turkcell33.286.000.0001,53
Sasa Polyester32.390.400.00010,81
Akbank27.144.000.0000,40
Tüpraş23.627.051.5202,25
İş Bankası (C)23.399.844.0000,35
Şişe Cam23.188.530.4050,97
Türk Telekom22.575.000.0002,00
Arçelik22.326.059.8931,57
Coca Cola İçecek21.557.923.7752,51
Yapı ve Kredi Bank.19.681.629.4920,39
Sabancı Holding19.098.180.7940,49
Türk Hava Yolları17.595.000.0000,37
Gübre Fabrik.16.399.400.00012,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Demir Çelik, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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