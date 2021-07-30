Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 638 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.140.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|59.689.791.000
|9,87
|Enka İnşaat
|52.416.000.000
|0,94
|Koç Holding
|51.884.474.103
|1,04
|Bim Mağazalar
|37.950.000.000
|5,67
|Aselsan
|35.271.600.000
|1,84
|Garanti Bankası
|35.070.000.000
|0,52
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,53
|Sasa Polyester
|32.390.400.000
|10,81
|Akbank
|27.144.000.000
|0,40
|Tüpraş
|23.627.051.520
|2,25
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,35
|Şişe Cam
|23.188.530.405
|0,97
|Türk Telekom
|22.575.000.000
|2,00
|Arçelik
|22.326.059.893
|1,57
|Coca Cola İçecek
|21.557.923.775
|2,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.681.629.492
|0,39
|Sabancı Holding
|19.098.180.794
|0,49
|Türk Hava Yolları
|17.595.000.000
|0,37
|Gübre Fabrik.
|16.399.400.000
|12,16
Kaynak: AA
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