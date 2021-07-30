Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 648 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.000.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|60.637.248.000
|10,03
|Koç Holding
|52.138.063.908
|1,05
|Enka İnşaat
|51.856.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|38.496.480.000
|5,75
|Garanti Bankası
|35.784.000.000
|0,53
|Aselsan
|35.362.800.000
|1,85
|Turkcell
|33.836.000.000
|1,56
|Sasa Polyester
|32.300.800.000
|10,78
|Akbank
|27.352.000.000
|0,41
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Tüpraş
|23.489.320.960
|2,23
|Şişe Cam
|23.249.794.686
|0,98
|Türk Telekom
|22.820.000.000
|2,02
|Arçelik
|22.312.545.329
|1,57
|Coca Cola İçecek
|21.583.360.853
|2,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,39
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,50
|Türk Hava Yolları
|17.567.400.000
|0,37
|Gübre Fabrik.
|16.679.960.000
|12,37
Kaynak: AA
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