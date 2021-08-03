Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 608 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.860.000.000 1,70 Ford Otosan 60.531.975.000 10,01 Koç Holding 52.188.781.869 1,05 Enka İnşaat 52.080.000.000 0,93 Bim Mağazalar 38.617.920.000 5,77 Garanti Bankası 36.624.000.000 0,54 Aselsan 36.525.600.000 1,91 Turkcell 33.396.000.000 1,54 Sasa Polyester 32.547.200.000 10,86 Akbank 27.768.000.000 0,41 İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,36 Tüpraş 23.802.344.960 2,26 Şişe Cam 23.801.173.216 0,93 Türk Telekom 22.995.000.000 2,04 Coca Cola İçecek 22.397.347.355 2,61 Arçelik 22.380.118.150 1,57 Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,39 Sabancı Holding 19.220.605.030 0,50 Türk Hava Yolları 17.608.800.000 0,37 Tofaş Oto. Fab. 17.480.000.000 4,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış

Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı

Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı

Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi

Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış

Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı