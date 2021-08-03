Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 664 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 70.210.000.000 1,71 Ford Otosan 61.479.432.000 10,16 Koç Holding 52.340.935.752 1,05 Enka İnşaat 52.192.000.000 0,93 Bim Mağazalar 38.921.520.000 5,81 Garanti Bankası 37.212.000.000 0,55 Aselsan 36.890.400.000 1,93 Turkcell 33.528.000.000 1,54 Sasa Polyester 32.368.000.000 10,80 Akbank 27.820.000.000 0,41 İş Bankası (C) 24.209.838.600 0,36 Şişe Cam 23.862.437.498 0,93 Tüpraş 23.814.865.920 2,27 Türk Telekom 23.030.000.000 2,04 Arçelik 22.555.807.483 1,58 Coca Cola İçecek 22.130.258.034 2,58 Yapı ve Kredi Bank. 20.779.746.159 0,40 Sabancı Holding 19.363.433.305 0,50 Tofaş Oto. Fab. 18.280.000.000 4,27 Türk Hava Yolları 17.429.400.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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