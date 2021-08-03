Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 664 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.210.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|61.479.432.000
|10,16
|Koç Holding
|52.340.935.752
|1,05
|Enka İnşaat
|52.192.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|38.921.520.000
|5,81
|Garanti Bankası
|37.212.000.000
|0,55
|Aselsan
|36.890.400.000
|1,93
|Turkcell
|33.528.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|32.368.000.000
|10,80
|Akbank
|27.820.000.000
|0,41
|İş Bankası (C)
|24.209.838.600
|0,36
|Şişe Cam
|23.862.437.498
|0,93
|Tüpraş
|23.814.865.920
|2,27
|Türk Telekom
|23.030.000.000
|2,04
|Arçelik
|22.555.807.483
|1,58
|Coca Cola İçecek
|22.130.258.034
|2,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.779.746.159
|0,40
|Sabancı Holding
|19.363.433.305
|0,50
|Tofaş Oto. Fab.
|18.280.000.000
|4,27
|Türk Hava Yolları
|17.429.400.000
|0,36
Kaynak: AA
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