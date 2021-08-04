Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 70.280.000.000 1,71 Ford Otosan 61.900.524.000 10,23 Enka İnşaat 53.312.000.000 0,95 Koç Holding 52.746.679.440 1,06 Bim Mağazalar 39.164.400.000 5,85 Garanti Bankası 37.884.000.000 0,56 ASELSAN 36.685.200.000 1,92 Turkcell 33.660.000.000 1,55 Sasa Polyester 32.928.000.000 10,99 Akbank 28.184.000.000 0,42 İş Bankası (C) 24.299.838.000 0,36 Şişe Cam 24.015.598.200 0,93 Tüpraş 23.990.159.360 2,28 Türk Telekom 23.100.000.000 2,05 Arçelik 22.542.292.919 1,58 Coca Cola İçecek 22.333.754.660 2,60 Yapı ve Kredi Bank. 20.864.216.671 0,40 Sabancı Holding 19.485.857.541 0,50 Tofaş Oto. Fab. 18.980.000.000 4,44 Türk Hava Yolları 17.553.600.000 0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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