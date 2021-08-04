Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 670 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.720.000.000 1,70 Ford Otosan 61.128.522.000 10,11 Koç Holding 52.594.525.557 1,06 Enka İnşaat 52.416.000.000 0,94 Bim Mağazalar 38.496.480.000 5,75 Garanti Bankası 38.220.000.000 0,57 Aselsan 36.206.400.000 1,89 Turkcell 33.440.000.000 1,54 Sasa Polyester 32.592.000.000 10,88 Akbank 28.184.000.000 0,42 İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,36 Şişe Cam 23.893.069.638 0,93 Tüpraş 23.677.135.360 2,25 Türk Telekom 23.030.000.000 2,04 Coca Cola İçecek 22.384.628.816 2,61 Arçelik 22.380.118.150 1,57 Yapı ve Kredi Bank. 20.695.275.646 0,39 Sabancı Holding 19.445.049.462 0,50 Tofaş Oto. Fab. 19.010.000.000 4,45 Türk Hava Yolları 17.429.400.000 0,36 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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