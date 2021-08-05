Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 686 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 71.330.000.000 1,74 Ford Otosan 63.304.164.000 10,47 Koç Holding 53.507.448.855 1,08 Enka İnşaat 52.584.000.000 0,94 Garanti Bankası 38.892.000.000 0,58 Bim Mağazalar 38.860.800.000 5,81 Aselsan 36.571.200.000 1,91 Turkcell 33.550.000.000 1,54 Sasa Polyester 33.219.200.000 11,09 Akbank 28.704.000.000 0,43 İş Bankası (C) 24.524.836.500 0,37 Tüpraş 24.478.476.800 2,33 Şişe Cam 24.107.494.622 0,94 Türk Telekom 23.135.000.000 2,05 Arçelik 22.380.118.150 1,57 Coca Cola İçecek 22.257.443.425 2,59 Yapı ve Kredi Bank. 21.033.157.697 0,40 Sabancı Holding 19.689.897.934 0,51 Tofaş Oto. Fab. 18.790.000.000 4,39 Türk Hava Yolları 17.608.800.000 0,37 ??????? ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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