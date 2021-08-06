Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 688 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|71.890.000.000
|1,75
|Ford Otosan
|63.058.527.000
|10,43
|Koç Holding
|53.101.705.167
|1,07
|Enka İnşaat
|53.088.000.000
|0,95
|Garanti Bankası
|38.934.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|38.678.640.000
|5,78
|Aselsan
|36.411.600.000
|1,90
|Turkcell
|33.858.000.000
|1,56
|Sasa Polyester
|33.801.600.000
|9,57
|Akbank
|28.496.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|24.505.712.449
|0,95
|Tüpraş
|24.403.351.040
|2,32
|İş Bankası (C)
|24.389.837.400
|0,37
|Türk Telekom
|23.240.000.000
|2,06
|Arçelik
|22.420.661.842
|1,57
|Coca Cola İçecek
|22.206.569.269
|2,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184
|0,40
|Sabancı Holding
|19.628.685.816
|0,51
|Tofaş Oto. Fab.
|19.500.000.000
|4,56
|Türk Hava Yolları
|17.719.200.000
|0,37
Kaynak: AA
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