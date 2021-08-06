Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 688 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 71.890.000.000 1,75 Ford Otosan 63.058.527.000 10,43 Koç Holding 53.101.705.167 1,07 Enka İnşaat 53.088.000.000 0,95 Garanti Bankası 38.934.000.000 0,58 Bim Mağazalar 38.678.640.000 5,78 Aselsan 36.411.600.000 1,90 Turkcell 33.858.000.000 1,56 Sasa Polyester 33.801.600.000 9,57 Akbank 28.496.000.000 0,42 Şişe Cam 24.505.712.449 0,95 Tüpraş 24.403.351.040 2,32 İş Bankası (C) 24.389.837.400 0,37 Türk Telekom 23.240.000.000 2,06 Arçelik 22.420.661.842 1,57 Coca Cola İçecek 22.206.569.269 2,59 Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,40 Sabancı Holding 19.628.685.816 0,51 Tofaş Oto. Fab. 19.500.000.000 4,56 Türk Hava Yolları 17.719.200.000 0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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