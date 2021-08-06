Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 72.800.000.000 1,77 Ford Otosan 62.216.343.000 10,29 Koç Holding 53.203.141.089 1,07 Enka İnşaat 53.144.000.000 0,95 Bim Mağazalar 39.164.400.000 5,85 Garanti Bankası 38.766.000.000 0,58 Aselsan 36.411.600.000 1,90 Turkcell 33.836.000.000 1,56 Sasa Polyester 33.376.000.000 9,45 Akbank 28.236.000.000 0,42 Tüpraş 24.578.644.480 2,34 Şişe Cam 24.505.712.449 0,95 İş Bankası (C) 24.479.836.800 0,37 Türk Telekom 23.310.000.000 2,06 Arçelik 22.299.030.765 1,56 Coca Cola İçecek 21.952.198.487 2,56 Yapı ve Kredi Bank. 20.864.216.671 0,40 Sabancı Holding 19.853.130.249 0,51 Tofaş Oto. Fab. 19.260.000.000 4,50 Türk Hava Yolları 17.705.400.000 0,37 ??????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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