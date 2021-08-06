Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|72.800.000.000
|1,77
|Ford Otosan
|62.216.343.000
|10,29
|Koç Holding
|53.203.141.089
|1,07
|Enka İnşaat
|53.144.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|39.164.400.000
|5,85
|Garanti Bankası
|38.766.000.000
|0,58
|Aselsan
|36.411.600.000
|1,90
|Turkcell
|33.836.000.000
|1,56
|Sasa Polyester
|33.376.000.000
|9,45
|Akbank
|28.236.000.000
|0,42
|Tüpraş
|24.578.644.480
|2,34
|Şişe Cam
|24.505.712.449
|0,95
|İş Bankası (C)
|24.479.836.800
|0,37
|Türk Telekom
|23.310.000.000
|2,06
|Arçelik
|22.299.030.765
|1,56
|Coca Cola İçecek
|21.952.198.487
|2,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.864.216.671
|0,40
|Sabancı Holding
|19.853.130.249
|0,51
|Tofaş Oto. Fab.
|19.260.000.000
|4,50
|Türk Hava Yolları
|17.705.400.000
|0,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi