Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 703 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|72.380.000.000
|1,76
|Ford Otosan
|61.760.160.000
|8,85
|Enka İnşaat
|53.424.000.000
|0,96
|Koç Holding
|53.000.269.245
|1,07
|Bim Mağazalar
|39.134.040.000
|5,85
|Garanti Bankası
|39.060.000.000
|0,58
|ASELSAN
|36.480.000.000
|1,91
|Turkcell
|33.858.000.000
|1,56
|SASA Polyester
|33.152.000.000
|9,38
|Akbank
|28.496.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|25.332.780.245
|0,99
|Tüpraş
|24.653.770.240
|2,35
|İş Bankası (C)
|24.524.836.500
|0,37
|Türk Telekom
|23.625.000.000
|2,09
|Arçelik
|22.366.603.586
|1,57
|Coca Cola İçecek
|22.028.509.721
|2,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.117.628.210
|0,40
|Sabancı Holding
|19.955.150.445
|0,52
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.680.000.000
|4,60
|Gübre Fabrikaları
|17.768.800.000
|13,18
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi