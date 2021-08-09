Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 71.820.000.000 1,75 Ford Otosan 60.882.885.000 8,73 Enka İnşaat 53.256.000.000 0,95 Koç Holding 52.493.089.635 1,05 Bim Mağazalar 39.225.120.000 5,86 Garanti Bankası 38.388.000.000 0,57 ASELSAN 36.069.600.000 1,89 Turkcell 33.770.000.000 1,55 SASA Polyester 32.592.000.000 9,22 Akbank 28.132.000.000 0,42 Şişe Cam 25.057.090.979 0,98 Tüpraş 24.566.123.520 2,34 İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,36 Türk Telekom 23.555.000.000 2,09 Arçelik 22.339.574.457 1,57 Coca Cola İçecek 22.041.228.260 2,57 Yapı ve Kredi Bankası 20.610.805.133 0,39 Sabancı Holding 19.832.726.209 0,51 Tofaş Oto Fabrikası 19.610.000.000 4,59 Gübre Fabrikaları 17.785.500.000 13,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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