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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

10.08.2021 18:51
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.985.000.0001,50
Ford Otosan61.198.704.0008,77
Enka İnşaat53.424.000.0000,96
Koç Holding53.304.577.0111,07
Bim Mağazalar41.562.840.0006,21
Garanti Bankası38.262.000.0000,57
ASELSAN36.252.000.0001,90
Turkcell33.924.000.0001,56
SASA Polyester32.256.000.0009,13
Akbank28.548.000.0000,42
Şişe Cam25.700.365.9311,00
Tüpraş24.954.273.2802,37
İş Bankası (C)24.659.835.6000,37
Türk Telekom23.870.000.0001,91
Arçelik22.217.943.3801,46
Coca Cola İçecek21.939.479.9482,56
Yapı ve Kredi Bankası21.033.157.6970,40
Tofaş Oto Fabrikası20.360.000.0004,76
Sabancı Holding20.118.382.7600,52
Gübre Fabrikaları18.102.800.00013,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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