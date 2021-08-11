Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.745.000.000
|1,46
|Ford Otosan
|60.216.156.000
|8,63
|Koç Holding
|54.623.243.997
|1,10
|Enka İnşaat
|53.424.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|41.289.600.000
|6,17
|Garanti Bankası
|37.590.000.000
|0,56
|ASELSAN
|34.884.000.000
|1,74
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,53
|SASA Polyester
|31.113.600.000
|8,80
|Akbank
|27.872.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|25.547.205.228
|0,99
|Tüpraş
|24.165.452.800
|1,97
|İş Bankası (C)
|23.894.840.700
|0,34
|Türk Telekom
|23.240.000.000
|1,86
|Arçelik
|22.136.855.996
|1,45
|Coca Cola İçecek
|22.015.791.182
|2,57
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.570.000.000
|4,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,39
|Sabancı Holding
|19.975.554.484
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|17.418.100.000
|12,92
Kaynak: AA
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