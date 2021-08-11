Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.745.000.000 1,46 Ford Otosan 60.216.156.000 8,63 Koç Holding 54.623.243.997 1,10 Enka İnşaat 53.424.000.000 0,96 Bim Mağazalar 41.289.600.000 6,17 Garanti Bankası 37.590.000.000 0,56 ASELSAN 34.884.000.000 1,74 Turkcell 33.286.000.000 1,53 SASA Polyester 31.113.600.000 8,80 Akbank 27.872.000.000 0,41 Şişe Cam 25.547.205.228 0,99 Tüpraş 24.165.452.800 1,97 İş Bankası (C) 23.894.840.700 0,34 Türk Telekom 23.240.000.000 1,86 Arçelik 22.136.855.996 1,45 Coca Cola İçecek 22.015.791.182 2,57 Tofaş Oto Fabrikası 20.570.000.000 4,81 Yapı ve Kredi Bankası 20.441.864.107 0,39 Sabancı Holding 19.975.554.484 0,52 Gübre Fabrikaları 17.418.100.000 12,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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