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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

12.08.2021 13:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.250.000.0001,49
Ford Otosan61.619.796.0008,83
Koç Holding55.840.475.0611,12
Enka İnşaat53.424.000.0000,96
Bim Mağazalar41.987.880.0006,27
Garanti Bankası38.178.000.0000,57
ASELSAN35.134.800.0001,75
Turkcell33.638.000.0001,55
SASA Polyester32.009.600.0009,06
Akbank28.132.000.0000,42
Şişe Cam25.669.733.7911,00
Tüpraş24.528.560.6402,00
İş Bankası (C)24.119.839.2000,34
Türk Telekom23.485.000.0001,88
Arçelik22.299.030.7651,46
Coca Cola İçecek21.799.576.0172,43
Yapı ve Kredi Bankası20.948.687.1840,40
Tofaş Oto Fabrikası20.180.000.0004,72
Sabancı Holding19.975.554.4840,48
Gübre Fabrikaları17.668.600.00013,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Demir Çelik, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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