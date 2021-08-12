Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.250.000.000 1,49 Ford Otosan 61.619.796.000 8,83 Koç Holding 55.840.475.061 1,12 Enka İnşaat 53.424.000.000 0,96 Bim Mağazalar 41.987.880.000 6,27 Garanti Bankası 38.178.000.000 0,57 ASELSAN 35.134.800.000 1,75 Turkcell 33.638.000.000 1,55 SASA Polyester 32.009.600.000 9,06 Akbank 28.132.000.000 0,42 Şişe Cam 25.669.733.791 1,00 Tüpraş 24.528.560.640 2,00 İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,34 Türk Telekom 23.485.000.000 1,88 Arçelik 22.299.030.765 1,46 Coca Cola İçecek 21.799.576.017 2,43 Yapı ve Kredi Bankası 20.948.687.184 0,40 Tofaş Oto Fabrikası 20.180.000.000 4,72 Sabancı Holding 19.975.554.484 0,48 Gübre Fabrikaları 17.668.600.000 13,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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