Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.195.000.000
|1,51
|Ford Otosan
|62.742.708.000
|8,99
|Koç Holding
|57.564.885.735
|1,13
|Enka İnşaat
|53.928.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|42.564.720.000
|6,36
|Garanti Bankası
|39.018.000.000
|0,58
|ASELSAN
|35.340.000.000
|1,76
|Turkcell
|34.298.000.000
|1,58
|SASA Polyester
|32.144.000.000
|9,10
|Akbank
|28.548.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|25.792.262.353
|1,00
|Tüpraş
|24.616.207.360
|2,00
|İş Bankası (C)
|24.479.836.800
|0,35
|Türk Telekom
|23.765.000.000
|1,90
|Arçelik
|22.434.176.406
|1,47
|Coca Cola İçecek
|21.875.887.252
|2,44
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.202.098.723
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.800.000.000
|4,86
|Sabancı Holding
|20.281.615.074
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|18.036.000.000
|13,37
Kaynak: AA
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