Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.195.000.000 1,51 Ford Otosan 62.742.708.000 8,99 Koç Holding 57.564.885.735 1,13 Enka İnşaat 53.928.000.000 0,96 Bim Mağazalar 42.564.720.000 6,36 Garanti Bankası 39.018.000.000 0,58 ASELSAN 35.340.000.000 1,76 Turkcell 34.298.000.000 1,58 SASA Polyester 32.144.000.000 9,10 Akbank 28.548.000.000 0,42 Şişe Cam 25.792.262.353 1,00 Tüpraş 24.616.207.360 2,00 İş Bankası (C) 24.479.836.800 0,35 Türk Telekom 23.765.000.000 1,90 Arçelik 22.434.176.406 1,47 Coca Cola İçecek 21.875.887.252 2,44 Yapı ve Kredi Bankası 21.202.098.723 0,40 Tofaş Oto Fabrikası 20.800.000.000 4,86 Sabancı Holding 20.281.615.074 0,49 Gübre Fabrikaları 18.036.000.000 13,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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