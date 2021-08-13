Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 701 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.090.000.000
|1,51
|Ford Otosan
|63.619.983.000
|9,12
|Koç Holding
|58.427.091.072
|1,14
|Enka İnşaat
|54.320.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|42.170.040.000
|7,59
|Garanti Bankası
|38.934.000.000
|0,58
|ASELSAN
|35.226.000.000
|1,76
|Turkcell
|33.946.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|31.830.400.000
|9,01
|Akbank
|28.496.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|26.619.330.148
|1,04
|Tüpraş
|25.192.171.520
|2,05
|İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,34
|Türk Telekom
|24.080.000.000
|1,93
|Arçelik
|22.366.603.586
|1,47
|Coca Cola İçecek
|21.786.857.478
|2,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.280.000.000
|4,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.033.157.697
|0,40
|Sabancı Holding
|20.179.594.878
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.869.000.000
|13,25
Kaynak: AA
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