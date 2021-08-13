Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 701 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.090.000.000 1,51 Ford Otosan 63.619.983.000 9,12 Koç Holding 58.427.091.072 1,14 Enka İnşaat 54.320.000.000 0,97 Bim Mağazalar 42.170.040.000 7,59 Garanti Bankası 38.934.000.000 0,58 ASELSAN 35.226.000.000 1,76 Turkcell 33.946.000.000 1,68 SASA Polyester 31.830.400.000 9,01 Akbank 28.496.000.000 0,42 Şişe Cam 26.619.330.148 1,04 Tüpraş 25.192.171.520 2,05 İş Bankası (C) 24.344.837.700 0,34 Türk Telekom 24.080.000.000 1,93 Arçelik 22.366.603.586 1,47 Coca Cola İçecek 21.786.857.478 2,43 Tofaş Oto Fabrikası 21.280.000.000 4,98 Yapı ve Kredi Bankası 21.033.157.697 0,40 Sabancı Holding 20.179.594.878 0,49 Gübre Fabrikaları 17.869.000.000 13,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi

Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı

Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu

Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirini sildi! Hızlı başlayan aşk çabuk bitti

Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü

Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış

Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş

Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı