Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 712 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.390.000.000
|1,49
|Ford Otosan
|62.321.616.000
|8,93
|Koç Holding
|59.086.424.565
|1,16
|Enka İnşaat
|55.720.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|42.473.640.000
|7,64
|Garanti Bankası
|39.480.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.180.400.000
|1,76
|Turkcell
|33.902.000.000
|1,67
|SASA Polyester
|31.740.800.000
|8,98
|Akbank
|29.328.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.466.169.445
|1,03
|Tüpraş
|25.192.171.520
|2,05
|İş Bankası (C)
|24.929.833.800
|0,35
|Türk Telekom
|24.500.000.000
|1,96
|Arçelik
|22.339.574.457
|1,46
|Coca Cola İçecek
|21.863.168.713
|2,44
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.455.510.261
|0,41
|Sabancı Holding
|20.546.867.585
|0,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.410.000.000
|4,77
|Gübre Fabrikaları
|18.119.500.000
|13,44
Kaynak: AA
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