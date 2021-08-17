Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 710 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.040.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|62.216.343.000
|8,92
|Koç Holding
|60.252.937.668
|1,18
|Enka İnşaat
|55.384.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|7,54
|Garanti Bankası
|39.228.000.000
|0,58
|ASELSAN
|34.906.800.000
|1,74
|Turkcell
|34.320.000.000
|1,69
|SASA Polyester
|31.561.600.000
|8,93
|Akbank
|29.120.000.000
|0,43
|Şişe Cam
|26.741.858.710
|1,04
|Tüpraş
|25.041.920.000
|2,04
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,35
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|1,97
|Arçelik
|22.974.758.970
|1,51
|Coca Cola İçecek
|21.685.109.166
|2,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.286.569.236
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.550.000.000
|4,81
|Sabancı Holding
|20.465.251.428
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.969.200.000
|13,32
Kaynak: AA
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