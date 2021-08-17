Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 718 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.005.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|62.672.526.000
|8,98
|Koç Holding
|60.760.117.278
|1,19
|Enka İnşaat
|54.656.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|42.200.400.000
|7,59
|Garanti Bankası
|39.732.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.180.400.000
|1,76
|Turkcell
|34.584.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|31.584.000.000
|8,94
|Akbank
|29.484.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.741.858.710
|1,04
|Tüpraş
|25.718.051.840
|2,09
|İş Bankası (C)
|25.244.831.700
|0,36
|Türk Telekom
|24.710.000.000
|1,98
|Arçelik
|22.907.186.150
|1,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.962.333.338
|0,42
|Coca Cola İçecek
|21.914.042.869
|2,45
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.540.000.000
|4,80
|Sabancı Holding
|20.506.059.507
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|18.119.500.000
|13,44
Kaynak: AA
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