Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 718 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.005.000.000 1,48 Ford Otosan 62.672.526.000 8,98 Koç Holding 60.760.117.278 1,19 Enka İnşaat 54.656.000.000 0,93 Bim Mağazalar 42.200.400.000 7,59 Garanti Bankası 39.732.000.000 0,59 ASELSAN 35.180.400.000 1,76 Turkcell 34.584.000.000 1,71 SASA Polyester 31.584.000.000 8,94 Akbank 29.484.000.000 0,44 Şişe Cam 26.741.858.710 1,04 Tüpraş 25.718.051.840 2,09 İş Bankası (C) 25.244.831.700 0,36 Türk Telekom 24.710.000.000 1,98 Arçelik 22.907.186.150 1,50 Yapı ve Kredi Bankası 21.962.333.338 0,42 Coca Cola İçecek 21.914.042.869 2,45 Tofaş Oto Fabrikası 20.540.000.000 4,80 Sabancı Holding 20.506.059.507 0,49 Gübre Fabrikaları 18.119.500.000 13,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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