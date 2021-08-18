Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 717 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.130.000.000
|1,46
|Ford Otosan
|61.374.159.000
|8,80
|Koç Holding
|60.050.065.824
|1,17
|Enka İnşaat
|56.224.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|7,65
|Garanti Bankası
|39.774.000.000
|0,59
|ASELSAN
|34.975.200.000
|1,75
|Turkcell
|34.782.000.000
|1,72
|SASA Polyester
|31.516.800.000
|8,92
|Akbank
|29.484.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.680.594.429
|1,04
|Tüpraş
|25.818.219.520
|2,10
|İş Bankası (C)
|25.469.830.200
|0,36
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,00
|Arçelik
|22.623.380.303
|1,48
|Coca Cola İçecek
|22.193.850.730
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.877.862.826
|0,42
|Sabancı Holding
|20.506.059.507
|0,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.250.000.000
|4,74
|Gübre Fabrikaları
|17.985.900.000
|13,34
Kaynak: AA
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